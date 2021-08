Rifiuti speciali, a Mugnano bonificata l'area Eav

Intervento di bonifica completato nell'area Eav di via Sansone, nel comune di Mugnano. Pneumatici, plastica e altre tipologie di rifiuti, un'enorme quantità, sono stati rimossi grazie a un intervento prediposto dal Comune. Una bonifica in due step. Il materiale era stato sversato illegalmente nel corso dei mesi. Il sindaco Luigi Sarnataro ha annunciato, intanto, che "presto saranno installate le telecamere di videosorveglianza per individuare e punire gli incivili che continuano ad inquinare e distruggere il territorio".