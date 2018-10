Rifiuti, stop dello Stir di Giugliano: raccolta al rallentatore per 21 comuni

Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:35

Giugliano. Rifiuti, stop dello Stir: raccolta al rallentatore e camion in fila destinati a restare in fila a lungo per smaltire gli arretrati. La sospensione di otto ore annunciata per domani, dalle 6 alle 14, dalla Sapna è cominciata oggi alle 15 ed è irrevocabile: servirà a riparare un carro ponte. Il mese scorso un rallentamento si era registrato, invece, per la sistemazione di un nastro trasportatore. Dal Comune pronti a chiedere un risarcimento a Sapna, ente che gestisce l’impianto, e a Città metropolitana. Riprende così il calvario per i 20 comuni, compreso una parte di Napoli, che ogni giorno conferiscono nell’impianto di smaltimento della zona Asi, sulla circumvallazione esterna di Giugliano. Gli amministratori sottolineano il danno economico alle casse comunali. “Le file davanti allo Stir, i ritardi e gli stop al conferimento stanno causando un aumento dei costi di quasi 500mila euro - aggiunge Poziello -. È chiaro che ci apprestiamo a presentare il conto a Sapna e alla Città Metropolitana”