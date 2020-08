Roccarainola, rubati trasformatori di corrente: cimitero al buio

Un cimitero da sempre nel mirino. E' quello del comune di Roccarainola non nuovo a raid notturni con danneggiamenti e furti. Questa volta i ladri hanno portato via 4 trasformatori di corrente (due grandi e due piccoli) utilizzati per le luci votive. Una situazione che potrebbe lasciare in questi giorni il camposanto al buio. "Abbiamo già fatto richiesta - dice il sindaco Giuseppe Russo - per poter acquistare nuovi trasformatori o utilizzare un generatore di corrente, ma dobbiamo aspettare la prossima settimana. Ora speriamo di attivare al più presto le telecamere di videosorveglianza per evitare questi furti inqualificabili che colpiscono tutta la comunità". © RIPRODUZIONE RISERVATA