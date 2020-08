Furto nel cimitero di Roccarainola: ditta irpina dona i trasformatori

Torna la luce al cimitero di Roccarainola. Dopo il furto di trasformatori di corrente e il conseguente disagio per il camposanto cittadino è arrivata in brevissimo tempo la soluzione del problema. Una ditta irpina di Partenopoli, letta la denuncia pubblica del primo cittadino Giuseppe Russo su social e media, ha deciso di contattare il sindaco e di donare 8 trasformatori per far ripristinare il servizio.

«Voglio sottolineare la generosità della Artlux che, venuta a conoscenza dell’accaduto, si è da subito resa disponibile» dice il sindaco. Senza dimenticare il fattaccio della scorsa settimana con una richiesta diretta ai cittadini: «Nel condannare in modo deciso il gesto, vi invito, qualora, in attesa dell’installazione di un sistema di videosorveglianza, vediate atteggiamenti sospetti da parte di qualcuno, o siate testimoni di accadimenti delittuosi, di denunciare subito l’accaduto alle autorità. Il cimitero,come il paese, è nostro: prendiamoci cura di esso», conclude Russo.

