Incendio sul Vesuvio: si riaccendono i focolai, volontari in azione

Tornano le fiamme sul Vesuvio: volontari domano il focolaio. Si è riacceso nel tardo pomeriggio il focolaio dell’incendio di modeste dimensioni divampato domenica in via Monticelli a Torre del Greco. Per domarlo erano dovuti intervenire i vigili del fuoco e un elicottero regionale con il dos.

Oggi è tornata la paura per il ravvivarsi delle fiamme ma, fortunatamente, i volontari della Rete a Difesa del Vesuvio che monitorano gli incendi sono riusciti a contenerlo. Arrivato sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco che procederà alla bonifica. Diversi sono i roghi che si stanno verificando sul Vesuvio, soprattutto sul versante di Torre del Greco dagli inizi di luglio. Ma quelli più preoccupanti sono stati proprio quelli di giovedì, sabato e domenica scorsa. Hanno interessato circa un ettaro di vegetazione ciascuno e si sono verificati nei fondi privati a confine con il parco nazionale.



Sulla natura dei roghi indagano i carabinieri forestali dele non si esclude l’ipotesi del dolo. Proprio ieri il presidente dell’Ente Parco Agostino Casillo ha interpellato il prefetto di Napoli per richiedere una più massiccia presenza di controlli nell’area che comincia a destare preoccupazione.