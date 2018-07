​Rogo lungo i binari della Circum: domate le fiamme, spuntano le armi

Domenica 22 Luglio 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 13:30

POGGIOMARINO - Sono spuntate dalla campagna completamente distrutta dal fuoco: una mitraglietta ed una pistola sono state rinvenute ieri pomeriggio a ridosso dei binari della Circumvesuviana nei pressi di Masseria Izzo, nel territorio di Poggiomarino. Il ritrovamento è avvenuto mentre il personale Eav, i vigili del fuoco e i carabinieri erano intenti a spegnere un incendio che si era propagato proprio a ridosso della strada ferrata, tanto che è stato necessario interrompere le corse nella tratta tra Poggiomarino e Scafati per circa un'ora.Le armi si trovavano in una busta, all'interno di un canneto: sono andate quasi del tutto distrutte, ma ora saranno analizzate per tentare di risalire alla loro provenienza e capire se e quando sono state utilizzate in passato. Due le ipotesi: o sono state abbandonate molto tempo fa e l'incendio ha favorito il loro ritrovamento, o qualcuno voleva distruggerle ed ha causato il rogo, bruciando sterpaglie in più punti della campagna accanto ai binari. Indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.