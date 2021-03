Rolex oro e zirconi e box auto sequestrati ad un usuraio del Vesuviano

Beni per 170mila euro, un immobile con box auto a Torre del Greco del valore 150mila euro, e un Rolex in oro e zirconi, da 20mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata a Salvatore Perfetto, già condannato in primo grado per usura e coinvolto in un'indagine della Procura di Torre Annunziata nella quale è accusato di lesioni e di possesso d'armi e stupefacenti.

Il sequestro, disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Torre Annunziata, è stato emesso a causa della «ingiustificata e notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare di Perfetto e i beni mobili e immobili nella sua disponibilità».

