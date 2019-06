Rubate le attrezzature del Comune per la manutenzione del verde

Giovedì 6 Giugno 2019, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attrezzature per la manutenzione del verde dell’Ottava Municipalità del Comune di Napoli, alcune delle quali donate dall’Eav. Sarebbero servite alla manutenzione del verde di un’ampia zona di Scampia e Chiaiano, circa il 65 per cento del verde dell’intera città. Sono state rubate durante la notte ed è stato scassinato un intero deposito che le custodiva.«Stamattina ho tristemente preso atto - dice il Presidente dell’Ottava Municipalità Apostolos Paipais - che ignoti hanno sottratto gli attrezzi per la manutenzione del verde scassinando l'intero deposito. Tanti sacrifici, - aggiunge Paipais - derivante da limitata disponibilità di attrezzatura e personale, per gestire un’area verde che rappresenta il polmone di Napoli; un’area che parte da Scampia e termina nella parte alta di Chiaiano, formata da spartitraffico, vaste aiuole, parchi e alberi a basso fusto». Il Comune ha denunciato l’accaduto alle forze dell’Ordine. Ricordiamo che l’Ottava Municipalità comprende 5 parchi, 450 mila metri quadri di verde e 9 chilometri di spartitraffico con verde, quest’ultimo soltanto nell’area di Scampia. È stato convocato anche l’assessore Ciro Borriello del Comune di Napoli per discutere dell’accaduto e cercare soluzioni congiunte.«Tanti sacrifici vanificati – conclude Paipais – ad opera di malfattori per guadagnare qualche euro. Tali vili atti non ci fermeranno, anzi continueremo sempre più, a lavorare tutti insieme per il bene di questi quartieri nonostante mille difficoltà».