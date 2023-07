Napoli Est, rapina nel cortile delle mosche: arrestato 26enne napoletano

Ieri sera degli agenti di polizia sono intervenuti a San Giovanni, a causa di varie segnalazioni, che riguardavano un uomo che aveva aggredito, ferito e tentato di rapinare una donna nei pressi del «cortile delle mosche».

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato diverse persone davanti all’ingresso di un ex circolo ricreativo al cui interno si era barricato l’uomo dopo aver ferito la donna con un oggetto contundente.

Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare l'uomo. Il 26enne si era presentato all’abitazione della donna pretendendo di farsi consegnare qualcosa di non meglio precisato e, non riuscendovi, l’aveva ferita con un oggetto contundente per poi allontanarsi.

L'aggresore, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per tentata rapina e lesioni personali.