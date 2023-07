Insegue la sua ex con il fidanzato per strada, poi spara in faccia a lui e si suicida: il video choc della tragedia

Quella scena ce l'avrà impressa negli occhi per tutta la vita, Julia. Era a passeggio con il suo nuovo fidanzato, il blogger e attivista Kordian Domagala, quando il suo ex Mikolaj Bachosz li ha raggiunti domenica scorsa e ha aperto il fuoco con la pistola.

Due colpi verso il 30enne, che sono stati fatali. E mentre la ragazza urlava in preda al panico, il killer si è tolto la vita. La scena choc è stata ripresa da un testimone in un video, che in poche ore è diventato virale. La polizia l'ha rintracciato e interrogato. La giovane è stata soccorsa e si trova in stato di choc da domenica.

Secondo quando ricostruito, Julia Harmacińska - ex fidanzata del killer Mikolaj Bachosz - si era messa insieme al blogger e attivista Kordian Domagala da circa due settimane.

L'agguato, come si può vedere dal video girato dal testimone, è avvenuto davanti a un hotel.

L'assassino li aveva seguiti e ha aperto il fuoco, lasciando a terra il nuovo fidanzato della ex. La giovane, in preda al panico, ha provato a chiedere aiuto, con le mani piene di sangue, mentre Bachosz ha aperto il fuoco per un secondo colpo verso la vittima, prima di togliersi la vita. Si è tolto il cappello, gli occhiali e si è sparato alla tempia. È deceduto in ospedale.

Secondo quanto affermato dalla polizia, il giovane che ha aperto il fuoco aveva il porto d'armi a uso sportivo dal 2018. Tantissimi i messaggi social per Konrad: «Era probabilmente la persona più positiva e allegra che abbia mai conosciuto. Era un artista, un blogger, sempre sorridente e gentile», ha scritto sui social un conoscente.