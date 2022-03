Sanità a Napoli, la denuncia di Livia: «Ho l'emicrania, vado al Policlinico Federico II ma farò la visita neurologica solo nel 2023»

Percorsi a ostacoli, a Napoli, per cure, visite ed esami clinici presso gli ambulatori di Asl e ospedali quando non siano ricoveri e interventi chirurgici. Itinerari irti di scogli, imprevisti e anche necessità di esborsi economici per chi ha un'urgenza inderogabile. Disagi acuiti dall'emergenza Covid ma anche dai tetti di spesa imposti mensilmente nei centri accreditati: strutture che col nuovo sistema esauriscono il budget entro i primi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati