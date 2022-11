Sant'Antimo, cinque anni fa il crollo di via Giannangeli: «Ci sentiamo presi in giro»

Sono passati 5 anni dal crollo del civico 35 in via Pietro Giannangeli a Sant’Antimo. In quella stradina del centro storico tutto sembra essersi fermato al 2017.

I proprietari dello stabile, oltre a dover lasciare la propria casa, hanno subito in questi anni diversi episodi di sciacallaggio. Non si sono arresi e continuano a lottare, come racconta la portavoce Rosa Castaldo: «Il tempo passa e il tempo cancella tutto, così mi dicevano. Invece, da 5 anni speriamo sempre che qualcosa si muova. Non riusciamo ad ammettere di dover rinunciare, non vogliamo ammettere di lottare senza ricavare la soluzione. Non è facile dimenticare soprattutto quando continuiamo a sentirci presi in giro. Si gioca sull’emotività di chi è già sofferente da fin troppo tempo. Intanto la delusione, si trasforma sempre di più in rabbia per tutto quello che si poteva fare. Ricominciare a fidarsi è la cosa più difficile».

La neo-amministrazione annuncia che si sta muovendo per questa situazione: «Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità».