Napoli: scambio di droga su scooter, un arresto nel centro storico

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani hanno notato un uomo alla guida di uno scooter uscire a forte velocità da vico Purgatorio ad Arco per poi accostarsi ad un'altra persona, anch’essa a bordo di un ciclomotore, alla quale ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti, dopo aver notato il secondo scambio, sono intervenuti bloccando pusher ed acquirente; il primo è stato trovato in possesso di 105 euro e due telefoni cellulari, mentre l’altro soggetto della dose di cocaina appena acquistata.

Pertanto, un 61enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre lo scooter è stato sequestrato.