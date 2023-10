La Cattedrale di Napoli apre di notte ogni sabato di ottobre per il Santo Rosario notturno

L’invocazione per la pace, l’affidamento delle proprie miserie, l’invocazione contro le calamità naturali ed il terremoto, la preghiera per la città.

Nella Cattedrale di Napoli arrivano quattro appuntamenti dedicati alla Vergine Maria, tutti di sabato ed in tarda serata. Nella basilica intitolata a Maria Assunta in cielo per tutto il mese di ottobre, a partire da Sabato 7, si celebreranno i “Quattro Sabati a Maria”, giornate di meditazione silenziosa all’altare del Santissimo Sacramento, la possibilità di confessarsi per poi terminare la giornata con il Santo Rosario notturno meditato, con inizio alle ore 22.00.

«È uno speciale momento di grazia che la nostra Chiesa Cattedrale si appresta a vivere. Quattro sabati dedicati a Maria dove tutti potremo stare ancora più vicino alla Vergine. La grazia, lo sappiamo, è sempre abbondante - prosegue il Parroco della Cattedrale don Vittorio Sommella - sabato 14 accoglieremo le reliquie dei beati coniugi Beltrame - Quattrocchi per due giorni di preghiera e di meditazione».

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, infatti, nella Chiesa Cattedrale il sabato a Maria diventa ancora più speciale.

La Cattedrale di Napoli, ogni giorno visitata da migliaia di fedeli e turisti, continua ad aprire le proprie porte confermandosi casa dei napoletani e Madre delle comunità. In questa ottica sono attive le nuove pagine social Facebook e Instagram @cattedraledinapoli per aggiornare in tutto il mondo coloro che vogliono godere di un luogo centrale per la preghiera e di profonda bellezza.