Lavoro, in Campania 12 milioni per i dipendenti delle aziende in crisi

La Regione Campania ha approvato, nell’ambito del Programma Gol, un Avviso pubblico per la realizzazione di piani di ricollocazione collettiva, con uno stanziamento pari a circa 12 milioni di euro. L’attuazione di questa misura rappresenta una risposta concreta dell'amministrazione regionale a sostegno dei numerosi tavoli di crisi attualmente in corso relativi ad aziende del territorio. La Regione svolgerà un cruciale ruolo di coordinamento dei Tavoli di gestione delle crisi promuovendo la definizione di piani di ricollocazione o rioccupazione collettiva con il sostegno di numerosi attori per l’individuazione delle possibili soluzioni occupazionali.

Con l’attivazione di questa misura, relativa al Percorso 5 del Programma Gol, l’amministrazione regionale identifica e disciplina soluzioni organizzative con tutti gli uffici preposti alla gestione dei tavoli di crisi, le imprese coinvolte ed i soggetti erogatori dei servizi, favorendo il finanziamento e il concreto avvio di percorsi di qualificazione ed aggiornamento delle competenze dei lavoratori, con lo scopo di scongiurarne la fuoriuscita dal mercato del lavoro e promuovendo, nello stesso momento, la competitività di settori produttivi, filiere e specifiche aree di crisi industriale campane.