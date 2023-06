Scampia, un uomo fugge dalla polizia con un'auto rubata: arrestato

Ieri, 13 giugno, degli agenti del Commisariato Scampia, si sono recati in Via Dell'Abbondanza a seguito di una segnalazione di furto di un'auto.

Arrivati sul posto gli agenti hanno individuato la vettura rubata e hanno intimato al conducende di fermarsi, l'uomo ha ingnorato la richiesta delle forze dell'ordine e ,anzi, ha accellerato per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale impattando anche contro un’auto in sosta fino a quando, giunto in via Speranza a Marano di Napoli, è stato raggiunto e bloccato.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nell’auto una forbice inserita nel nottolino di accensione, altre 4 paia di forbici e due cacciaviti; infine, hanno accertato che il veicolo era stato rubato tra lunedì e martedì a Mugnano di Napoli.

L'uomo di 47 anni, con predenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione nonché denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; inoltre, gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per perdita di controllo del veicolo, velocità non commisurata e guida senza patente poiché mai conseguita mentre l’auto è stata restituita alla proprietaria.