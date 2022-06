Scampia, rimossi 34 veicoli abbandonati per strada senza assicurazione

Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, unità Operativa Scampia, dell'Unità operativa Affari Generali e del Nucleo veicoli abbandonati, hanno prelevato in Via Federico Fellini lotto TA, Via Pietro Germi, Via Cartesio, Via Zuccarini e Via Labriola lotto G, n. 34 veicoli, 24 auto e 7 motoveicoli tutti privi di copertura assicurativa ed in stato di abbandono, detenuti ed utilizzati impropriamente, provvedendo con l'ausilio dell'ASIA alla pulizia delle aree lasciate libere dai veicoli prelevati.

Durante le operazioni sono state, inoltre, verbalizzate 3 persone che sversavano rifiuti fuori dagli orari previsti dal regolamento comunale.