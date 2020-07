Scandalo appalti a Ercolano: politici e imprenditori rinviati a giudizio, anche l'ex deputata Luisa Bossa

LEGGI ANCHE

Ercolano. Appalti nella Città degli Scavi: rinvio a giudizio per politici, funzionari e imprenditori tra cui l’ex parlamentare. Sono 15 le persone rinviate a giudizio dai pm della procura di Napoliper l’inchiesta del 2014 sui lavori per la caserma dei carabinieri di Ercolano e per il restyling di Villa Campolieto.. Tra i destinatari delle notifiche Luisa Bossa, ex deputata del Pd e componente della Commissione Antimafia, oltre che sindaco di Ercolano tra il 1995 e il 2005, che deve rispondere del reato di turbativa d’asta e di traffico di influenze per i lavori di Villa Campolieto. L’appalto fu assegnato ad un consorzio a cui apparteneva una cooperativa archeologica in cui lavorava uno dei figli della Bossa. Notifica, per lo stesso appalto, anche all’allora direttore della Fondazione Ente Ville Vesuviane Paolo Romanello., sospesi nel 2015 a seguito della bufera giudiziaria e poi ripartiti e completati (la caserma è attiva) con fondi comunali con l’amministrazione Buonajuto, anche l’ex sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo, il vice Antonello Cozzolino, l’allora assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Solaro e quello alla Legalità Ferdinando Pirone, i due ex consiglieri Pasquale Romano del Pd e Raffaele Simeone del Pdl.