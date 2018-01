Scappa con il figlio di 8 mesi dal centro di accoglienza di Mugnano, ritrovato a Ventimiglia: voleva trasferirsi in Francia

Lunedì 8 Gennaio 2018, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 21:36

Ritrovato oggi a Ventimiglia, al confine con la Francia, il 26 enne della Sierra Leone scappato con il figlio di appena otto mesi dal centro d'accoglienza "Freedom" di Mugnano. L'uomo si era allontanato dalla struttura di via IV Martiri la mattina del 6 gennaio, al culmine dell'ennesimo litigio con la compagna, una 19 enne di origine nigeriana. Il giovane voleva trasferirsi e vivere in Francia con il bimbo, nato otto mesi fa a Giugliano, e la compagna.Lei però non aveva voluto sentir ragioni e si era rifiutata di assecondarlo. La mattina del 6 gennaio il 26 enne ha raccolto le sue cose e quelle del bimbo ed è partito all'insaputa della donna. La scomparsa dei due è stata denunciata nella serata del 6 gennaio ai carabinieri della stazione di Mugnano, che hanno immediatamente avviato le indagini ed eseguito controlli, con l'ausilio dei militari della Compagnia di Marano, sul telefono del migrante. L'uomo è stato intercettato e bloccato a Ventimiglia dalla polizia del luogo, allertata dai carabinieri che nel frattempo avevano esteso l'allarme alla polizia di frontiera e a quella ferroviaria. Il bimbo, Lorenzo, è in buone condizioni ed è stato affidato, in attesa dell'arrivo della mamma, in una casa famiglia della zona. Il papà, invece, è stato denunciato per sottrazione di minore.