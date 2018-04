Sabato 21 Aprile 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 20:10

E' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli un extracomunitario che aveva scippato il cellulare ad una donna, nei pressi di corso Garibaldi, dove la signora si trovava insieme al compagno. L'episodio è accaduto intorno alle 17 quando l'uomo, di origini maghrebine, ha strappato con violenza dalle mani della vittima il telefonino di ultima generazione, allontanandosi velocemente e cercando di nascondersi tra i vicoletti a ridosso della stazione centrale.Secondo alcune testimonianze, il compagno della donna, nonostante lo stato di shock, avrebbe rincorso il malvivente con il quale ci sarebbe stata una breve colluttazione senza riuscire a recuperare il bottino e, sempre in base ai racconti di alcuni commercianti della zona, anche altre persone avrebbero reagito contro l'extracomunitario che ha rischiato il linciaggio. In ogni caso queste testimonianze sono al vaglio delle forze dell'ordine.Il magrebino che era ruscito ad fuggire, è stato intercettato e bloccato dai militari nei pressi di piazza Mercato. Due pattuglie dei carabinieri, a quel punto, hanno coordinato le reciproche azioni di intervento svolte a piazza Garibaldi, dove la coppia è stata soccorsa e ascoltata e a piazza Mercato, dove sono stati eseguiti i controlli per accertare che si trattasse dell'uomo che poco prima si era reso colpevole dello scippo. Dopo essere stato sottoposto a cure mediche in ospedale per le numerose contusioni e ferite riportate soprattutto al volto, i carabinieri hanno proceduto all'identificazione dell'uomo e al suo arresto.