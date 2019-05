Giovedì 9 Maggio 2019, 23:15

Si chiama Giovanni Giugliano l’uomo morto questa sera a Poggiomarino in seguito ad un incidente avvenuto in via Filippo Turati. L’anziano uomo era in bicicletta, quando si è scontrato con uno scooter guidato da un giovane. Entrambi sono finiti in ospedale: il giovane a Boscotrecase e Giovanni Giugliano a Sarno. Le condizioni di quest’ultimo sono apparse subito disperate ai soccorritori, chiamati dai residenti della zona che hanno assistito all’incidente: l’anziano è, infatti, morto qualche ora dopo in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Peraltro, gli agenti della polizia municipale di Poggiomarino hanno impiegato un bel po’ di tempo prima di risalire all’identità della vittima dell’incidente: l’anziano uomo, infatti, non aveva con sé i documenti al momento dell’impatto.