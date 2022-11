Scuola, il ministro Locatelli chiama la famiglia del disabile napoletano

«In mattinata ho ricevuto una telefonata per il mio ragazzo preziosa: quella del ministro per la disabilità, Alessandra Locatelli, che mi ha chiesto com'è stato il rientro in classe». La famiglia dello studente napoletano, che ha ripreso a frequentare le lezioni dopo settimane trascorse a casa, a causa delle difficoltà nell'assistenza, anche per andare in bagno, rivela con emozione i contenuti del colloquio, annunciato in una intervista dal Mattino, e segnala la svolta dopo le proteste e l'ispezione.

Da lunedì 28 novembre ci sono tre collaboratori scolastici dell'istituto de Sanctis-Bernini che si alternano per aiutare il ragazzino, quando ha necessità di alzarsi, e non solo: l'intera classe è stata trasferita vicino alla toilette in modo da accorciare il percorso dall'aula visto che l'alunno cammina a fatica e più spesso è in carrozzina; mentre un altro ingresso dell'edificio è stato aperto in modo da facilitarne l'ingresso e l'uscita. «E una insegnante di sostegno mi è anche venuta incontro sulla strada in salita, nel giorno della ripresa», ll racconto che fa capire come l'accoglienza è possibile, se c'è l'impegno di tutti, innanzitutto delle istituzioni chiamate a garantire i diritti anche dei più fragili. In campo l'associazione Tutti a scuola con il presidente Toni Nocchetti impegnato a sostenere tutto questo.

Con queste premesse, l'allievo disabile non deve più limitare a tre ore il tempo-scuola. Ciò significa andare verso l'integrazione e la socializzazione con i compagni, tra gli obiettivi indicati dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, che pure è intervenuto, in stretta collaborazione con il dicastero dell'Istruzione, dando risposta alla lettera di dolore e rabbia pubblicata sul giornale. «Il ministro Locatelli mi ha detto che, una ventina di anni fa, aveva lavorato con i disabili, dimostrandosi sensibile. Le ho anche parlato delle difficoltà del "dopo di noi" qui a Napoli ci sono progetti e strutture abbandonati», aggiunge la mamma adottiva del 15enne napoletano, che assieme al marito e alla figlia già grande (oggi tutrice) lo ha portato via da una corsia d'ospedale, dopo la morte della madre biologica avvenuta durante il parto. Ma quanti piccoli rimangono senza nessuno? E quanti sono gli studenti disabili alle prese con mille disagi senza soluzione?