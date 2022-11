Secondigliano, controlli: 210 persone e 140 veicoli, 9 le violazioni

Servizio straordinario di controlli a Secondigliano: 210 le persone identificate, di cui 60 con precedenti di polizia, controllati 140 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo ed uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 9 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo, guida di veicolo già sottoposto a sequestro, guida senza patente poiché mai conseguita e per utilizzo del cellulare durante la guida. Infine, sono stati rimossi 11 veicoli poiché trovati in stato di abbandono.

I controlli hanno coinvolto in particolare le seguenti vie: Cassano, Monte Faito, dello Stelvio e Cardinale Capecelatro.