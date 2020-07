Ultimo aggiornamento: 18:05

L’anno scorso il docentedell’Istituto Ristori, scuola di frontiera del centro storico, trovò una sedia con una scritta dietro lo schienale: «chest’ è a segg re’ gay». Una frase mortificante ed omofoba, frutto di un malessere sociale e di sottocultura. Quella sedia è divenuta simbolo della battaglia di, del mondo Lgtb e di tutti coloro i quali vogliono che l’omofobia possa essere combattuta e abbattuta.L’associazione I-ken ha organizzato una manifestazione lo scorso 27 giugno in piazza dei martiri portando quella sedia, con quella scritta omofoba, per dare evidenza della lotta per i diritti del mondo Lgtb.segretario politico dell’Arci, con un suo post scrive il giorno dopo: «A proposito di sedie, giro il vicoletto di casa e trovo lei. È proprio un segnale inequivocabile del fato».Un’affermazione che l'Istituto Ristori ha ritenuto offensiva poiché sembrava banalizzare il contenuto della manifestazione.«Scrivo alle Istituzioni – si legge nel documento inviato a San Giacomo dalla dirigente scolastica dell’Istituto Ristori– per avere delucidazioni da Sannino sulle affermazioni che ha postato, offensive per noi e per le battaglie che la nostra scuola porta avanti insieme alle realtà Lgtb presenti sul territorio. Insomma se il riferimento è a quella sedia, saremo costretti a denunciare».