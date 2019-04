Mercoledì 24 Aprile 2019, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sit-in di protesta a Santa Lucia, davanti al palazzo della Regione Campania, dove si sono riuniti i sanitari dell’Asl Napoli 1 in scadenza di contratto. La manifestazione allestita con striscioni sistemati davanti all’ingresso della sede istituzionale, è cominciata intorno alle 9.30 di questa mattina coinvolgendo anche i comparti sindacali della Cgil, Cisl e Uil presenti con delegazioni a supporto dei 120 lavoratori assunti a tempo determinato nel dicembre del 2017.Il sit-in di oggi non è la prima forma di protesta attuata dagli infermieri e dagli operatori socio sanitari, per i quali a breve si concluderà l'esperienza lavorativa con l’Asl Napoli 1. «Ci hanno assunto a tempo determinato quando mancava l'organico per far funzionare molti reparti e per aprire il pronto soccorso dell’ospedale del Mare-dicono i manifestanti- adesso che mancheremo i nostri posti non potranno essere sostituiti in tempi brevi tramite i concorsi e le graduatorie e chi ci rimetterà saranno i pazienti».«Chiediamo l’intervento di tutte le istituzioni e del Prefetto-concludono I sanitari- siamo qui per chiedere una proroga e un percorso concorsuale che ci possa coinvolgere». Nel frattempo il neocommissario Asl Ciro Verdoliva ha fatto sapere che riceverà i sanitari lunedì prossimo per un confronto.