Napoli: smantellato laboratorio della droga a Scampia, due arresti

Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Scampia hanno notato in via Domenico Modugno un 18enne napoletano, arrivare in sella a uno scooter che, con atteggiamento sospetto, è entrato all'interno di un'abitazione. I poliziotti hanno aspettato che uscisse dall'abitazione per controllarlo, trovandolo in possesso di 25 involucri di crack, 15 di marijuana, 13 stecche di hashish e un telefono cellulare.

Nell'abitazione dalla quale era stato visto uscire, identificata la proprietaria per una 34enne napoletana, è stato trovato uno sgabuzzino adibito a deposito e laboratorio per il taglio e il confezionamento della droga, 2 buste di marijuana, 251 involucri della stessa sostanza, 2 panetti di hashish, 45 stecche della stessa sostanza, 2 involucri di cocaina, 4 bilance di precisione, 1 macchina per il sottovuoto, 1 coltello con lama di 20 cm circa e diverso materiale per il confezionamento della droga.