Sorrento, cittadinanza onoraria al procuratore Federico Cafiero de Raho

Domani mattina alle ore 11, presso il Palazzo Municipale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, riceverà la cittadinanza onoraria da parte del consiglio comunale di Sorrento. Legato al territorio della penisola sorrentina per le sue origini familiari, e alla città del Tasso da un particolare affetto ricambiato dall'intera comunità, Cafiero de Raho, nei suoi oltre 44 anni di attività, ha ricoperto numerosi incarichi nella magistratura.

Pubblico ministero a Milano e a Napoli, procuratore aggiunto di Napoli, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, fino alla nomina, nel 2017, a Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. «Il coraggio e la competenza che caratterizzano il percorso umano e professionale del procuratore Cafiero de Raho sono gli stessi da cui, tutti noi, dobbiamo trarre esempio - dichiara il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - Legalità, trasparenza, abnegazione e spirito di servizio sono i medesimi valori che ispirano il nostro lavoro quotidiano al servizio della collettività». Per ragioni di sicurezza e in ossequio alle norme sanitarie anti Covid-19, l'ingresso sarà consentito solo su invito. Per seguire in diretta l’evento, basterà collegarsi all'indirizzo https://streamingsorrento.com