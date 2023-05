Una due giorni - venerdì e sabato - che vedrà Napoli capitale della campagna per lo Sviluppo sostenibile «InsiemepergliSdg» nello specifico per la Sostenibilità alimentare. Campagna promossa dal ministero degli Affari esteri insieme ai partner Fao, Un Sdg Action Campaign, Commissione Europea, Ciheam Iamb di Bari e Save the Children. Una tappa di avvicinamento verso il vertice Onu che sin terrà a Roma sui sistemi alimentari che vedrà protagonisti i Capi di Stato di tutto il mondo. Parte integrante della campagna sono «due installazioni itineranti per informare e responsabilizzare giovani e famiglie sugli Sdg e sul ruolo che ogni individuo può svolgere per il loro raggiungimento». Le installazioni sono visitabili da oggi al Maschio Angioino. Una delle due location, l'altra è il Campus della Federico II a San Giovanni a Teduccio. Di cosa si tratta? La sostanza è che l'Italia presenterà al vertice Onu Agritech - unico centro per la ricerca agroalimentare del Paese. L'iniziativa è stata presentata nella sala giunta del Comune dal sindaco Gaetano Manfredi, dal rettore Matteo Lorito e dalla presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato. L'assemblea cittadina si riunirà il 26 alla presenza del sottosegretario Edmondo Cirielli per discutere di sostenibilità alimentare. Alla due giorni parteciperanno 8 sindaci di città che si affacciano sul Mediterraneo e 12 primi cittadini italiani.

Napoli assume un ruolo centrale nella promozione delle Sdg grazie alla sinergia con il governo. In particolare con la Farnesina retta da Antonio Tajani. Il ministro degli esteri il 27, insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sarà al Campus federiciano. In collegamento video, invece, la ministra per l'Università Anna Maria Bernini. «Fin dall'inizio del mio mandato ho fortemente voluto che Roma ospitasse il vertice Onu sui sistemi alimentari sostenibili - il messaggio di Tajani letto in sala giunta - Ho pensato che la nostra capitale fosse la vetrina ideale per valorizzare davanti a 193 Paesi il ruolo chiave che l'Italia gioca nel campo dell'alimentazione a livello globale. Il vertice del 24-26 luglio è un successo del nostro governo».

Il titolare della Farnesina poi annuncia: «È con particolare piacere che sarò a Napoli il 27 maggio per intervenire in due importanti eventi sul Centro Agritech e sulla collaborazione tra città italiane e città del Mediterraneo che abbiamo organizzato grazie a una virtuosa collaborazione con il Comune di Napoli e i nostri partner nazionali ed internazionali». Parola a Stefano Gatti, inviato speciale per la sicurezza alimentare del ministero degli Esteri: «Raccontiamo l'agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che vengono insegnati anche nelle scuole. A Napoli avremo quattro giorni di eventi in cui tutta la popolazione potrà venire a vedere le istallazioni e capire meglio quali sono gli obiettivi del millennio e cosa sono le grandi sfide internazionali come il clima e la fame».«Napoli è stata scelta come luogo di riferimento per tutto il Sud, quindi è anche un riconoscimento del lavoro che si sta facendo e della responsabilità che ha Napoli in futuro su questi temi». Per il sindaco «il comparto agroalimentare è uno dei grandi settori di traino dell'economia della città, in questa direzione stiamo sostenendo il grande progetto di Agritech, polo di ricerca nazionale di Napoli proprio sull'applicazione delle nuove tecnologie ai temi della sostenibilità». A concludere è la presidente Amato: «La scelta del governo di iniziare proprio da Napoli, città portuale, il proprio viaggio per rinnovare l'impegno sugli obiettivi dell'Agenda 2030 è il segnale di una rinnovata collaborazione tra la città e il governo».