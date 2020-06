Spaccio di cocaina all'aria aperta, arrestati due pusher a Porta Capuana

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in piazza San Francesco due persone che, dopo aver prelevato qualcosa dietro un cancello, l’hanno consegnata ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato i tre uomini trovando i due spacciatori in possesso della somma di 69 euro e rinvenendo, dietro il cancello, due scatolette con 41 cilindri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 9 grammi, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di due involucri della stessa sostanza.

Marco Maio e Ahmed Bouhedda, napoletani di 32 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

