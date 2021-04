Spaccio di droga alla Cisternina, arrestato pusher con cocaina, crack e marijuana

Durante un servizio di controllo del territorio nel complesso popolare della “Cisternina”, i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato Giovanni Argenziano, 25enne napoletano di Soccavo.

L'uomo è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina, 112 di crack e 15 di marijuana. Nelle sue disponibilità anche un panetto di hashish di 100 grammi. La droga era nascosta in prossimità di una finestra, pronta per essere disfatta durante eventuali controlli delle forze dell'ordine.