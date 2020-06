Blitz dei carabinieri al Parco Verde, arrestata la vedetta della droga

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato un'altra sentinella del Parco Verde. I militari hanno osservato P. N., 20enne già noto alle forze dell’ordine, mentre “indirizzava” i clienti verso un portone in metallo dove era stata creata una feritoia. Come fosse un distributore automatico, gli acquirenti introducevano le banconote ed attendevano la dose. Quando i militari hanno deciso di far scattare il blitz, lo spacciatore è fuggito ma i carabinieri hanno fermato la vedetta, che aveva dato l'avviso, urlando al loro arrivo.

Due dei “clienti” che avevano poco prima acquistato, sono stati fermati con tre dosi di cocaina e saranno segnalati alla prefettura. Il palo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

