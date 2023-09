I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna a Ponticelli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono stati repertati 21 bossoli di vario calibro.

Al momento non risultano feriti ma è stata sequestrata una Fiat Panda con un'ogiva conficcata nella carrozzeria e il lunotto posteriore infranto.

Indagini in corso per chiarire dinamica.