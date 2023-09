Stesa a Caivano, 19 colpi d'arma da fuoco nella notte: la denuncia social di don Maurizio Patriciello

Sono diciannove i colpi d'arma da fuoco esplosi la scorsa notte a Caivano nel corso del raid che ha provocato terrore e paura nel Parco Verde. Lo rende noto il comando provinciale dei carabinieri di Napoli: la «stesa» è scattata in viale delle Margherite dove, secondo quanto emerge dai rilievi dei militari dell'arma, ignoti avrebbero sparato 19 colpi, di due differenti calibri.

Il raid è stato denunciato sui social da don Maurizio Patriciello: «In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all'impazzata. È il terrore...»

A momento non risultano danni a cose o feriti. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e individuare i responsabili da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano.