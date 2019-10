«Stesa» a Giugliano con una pistola a salve, denunciati due ventenni

Colpi di pistola al centro storico di Giugliano, denunciati due giovani: sparavano in aria con una pistola a salve. Sono stati i carabinieri della compagnia di Giugliano ad intervenire in via Mattia Coppola dove era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno bloccato due persone di 19 e 22 anni in sella ad uno uno scooter che, a seguito di una perquisizione, venivano trovati in possesso di una pistola, successivamente risultata a salve e priva di tappo rosso. Sul posto sono stati rinvenuti 3 bossoli, i giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

