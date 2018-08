Il sindaco di Torre del Greco a Genova: «I nostri quattro giovani vittime di Stato»

Giovedì 16 Agosto 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - «Sono vittime di Stato, è una strage di Stato, lo Stato li ha uccisi». Torre del Greco - la città di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione - ormai due giorni è sospesa tra rabbia e dolore: il silenzio ha lasciato il posto all'indignazione e un po' tutti si sono fatti un'idea di quello che è accaduto a Genova il 14 agosto.Matteo, Giovanni, Gerry e Antonio hanno perso la vita nel drammatico crollo del ponte Morandi, la loro auto - una Volkswagen Golf di colore grigio - è rimasta impigliata nel groviglio di cavi di un giunto, franato in seguito al cedimento: una pioggia di cemento ha investito la vettura, rimasta in sospensione per ore. Per liberare i giovani ormai senza vita dalle lamiere è stato necessario effettuare un delicato e rischioso recupero in sospensione.Un incidente, una fatalità, una sciagiura. Ma per amici, familiari e conoscenti di Matteo, Giovanni, Gerry e Antonio non si tratta di tragedia: il destino, il caso stavolta non c'entrano, ci sono chiare responsabilità e vanno accertate il più presto possibile. «Fuori i colpevoli, vogliamo giustizia», ripete chi li conosceva.Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba è a Genova insieme al presidente dell'Irt Protezione Civile Giovanni Accardo, con loro ci sono le famiglie di Bertonati, Battiloro, Esposito e Stanzione. Dlle 12 in Comune c'è un vertice con il primo cittadino e con il vicesindaco di Genova per coordinare le operazioni di rientro delle salme per l'ultimo saluto a Matteo, Giovanni, Gerry e Antonio: possibili i funerali di Stato o in alternativa una funzione a Torre del Greco. Tre dei ragazzi saranno interrati, per uno ci sarà la cremazione, per volontà dei parenti.