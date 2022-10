SuperEnalotto, centrati quattro «5» da oltre 65mila euro: vincita anche a Capri

Il «6» continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 289,2 milioni di euro, superando di gran lunga ormai i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019. Nell’ultimo concorso centrati quattro «4 Stella» da 38.693,00 euro e quattro «5» da 65.217,57 euro. Le vincite con punti «5» sono state realizzate a: Capri (NA) presso il punto vendita Cartolibreria Faiella situato in Via Longano 18 tramite schedina 5 pannelli, Martinengo (BG) presso il punto vendita Tabacchi situato in Via Tadino 44 tramite schedina 2 pannelli, Giovinazzo (BA) presso il punto vendita Tabaccheria Marzella situato in Via Guglielmo Marconi 136 tramite schedina 5 pannelli, Atessa (CH) presso il punto vendita Tabacchi Tano Riv N 17 situato in Via Contrada Saletti 31 A tramite gioco da tastiera.

Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco d’Europa davanti ai 63 milioni dell’Eurojackpot e ai 79 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 454 milioni e 494 milioni di dollari - riporta l'Agenzia Agimeg.