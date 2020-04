Tangenziale di Napoli, mano tesa all'operatrice sanitaria: «Solo un disguido, ecco l'esenzione dal pedaggio»

In riferimento all’articolo pubblicato sul Mattino dal titolo «Coronavirus a Napoli, operatrice sanitaria denuncia: “Un cavillo per farmi pagare la Tangenziale”», la Società precisa che, come riportato nello stesso articolo, già dallo scorso 3 aprile ha concesso l’esenzione del pedaggio per tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, operatori socio sanitari) impegnati nell’emergenza Covid-19. le modalità operative e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.tangenzialedinapoli.it. Sulla modulistica pubblicata nel sito è specificato che possono usufruire dell’esenzione, tramite autocertificazione, gli operatori sanitari titolari di un contratto Telepass. Chi non fosse in possesso di un Telepass può richiedere in occasione del transito, una richiesta di «Mancato pagamento» da allegare all’autocertificazione e da inviare all’indirizzo mail indicato.

Nel caso specifico, recita una nota, «il disguido si è verificato perché il titolare del Telepass non corrisponde al beneficiario dell’esenzione. Nello scusarci con la cliente per il disguido, La invitiamo a contattarci per poter risolvere la questione». Per tutti i chiarimenti riguardanti la Tangenziale di Napoli invitiamo gli operatori sanitari direttamente impegnati nell’emergenza Covid-19 a scrivere all’indirizzo: info@tangenzialedinapoli.it.

Ultimo aggiornamento: 20:05

