Coronavirus a Napoli, operatrice sanitaria denuncia: «Un cavillo per farmi pagare la Tangenziale»

Da un paio di settimane tutto il personale sanitario impegnato nella lotta contro il coronavirus . Un’agevolazione riconosciuta anche dalla, che lo scorso 3 aprile comunicava che a partire da quel giorno, e per tutta la durata dell’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 , scattava l’esenzione per tutti gli operatori sanitari che per motivi lavorativi legati a tale emergenza avrebbero avuto necessità di percorrere l’A56. E per ottenere l’esonero, gli interessati avrebbero dovuto inviare l’autocertificazione a un indirizzo e-mail predisposto a raccogliere questa documentazione., che prima di trasmettere i propri dati si era assicurata che l’esenzione valesse anche nella sua particolare situazione: «Io utilizzo un dispositivointestato a mio marito e prima d’inviare la dichiarazione telefonai sia allasia la stessa Telepass per chiedere se questo particolare fosse un problema, ma mi assicurarono che avrebbero tenuto conto solo della targa dell’auto, che è intestata a me, e della tratta percorsa – ha spiegato l’operatrice socio sanitaria in sevizio all’ ospedale Cardarelli di Napoli nel corso della trasmissione radiofonicain onda su–. Invece finora Telepass ha continuato a prelevare il costo dei miei pedaggi sul conto cointestato a me e mio marito. E ieri ho ricevuto una’e-mail dall’(l’associazione che riunisce i concessionari di autostrade e trafori, ndr) dove motivano i prelievi col fatto che io non sono intestataria del Telepass, proponendomi l’invio di un dispositivo intestato a me entro cinque/sette giorni lavorativi».Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale e membro della: «Molti medici e infermieri sono sposati e capita spesso che abbiano auto e Telepass intestati al coniuge – ha spiegato l’esponente dei–. Queste persone hanno chiamato l’Anas e la Tangenziale di Napoli per capire come dovevano muoversi, sentendosi rispondere che bastava comunicare la targa del veicolo su cui viaggiavano e la tratta percorsa per andare a lavoro».Per cui, secondo, nel caso specifico dell’oss in servizio alc’è da fare chiarezza: «Rita ha inviato tutti i dati richiesti, dopo essersi assicurata che non contasse il fatto che il Telepass non era intestato a lei, scoprendo dopo 20 giorni che non era così e con la prospettiva di ricevere un dispositivo Telepass intestato a lei solo tra una settimana. Questo significa che per un mese non ha potuto usufruire dello sconto e che potrà goderne al massimo per una settimana». Poi accusa: «, un modo burocratico per non riconoscergli un’agevolazione tanto sbandierata pubblicamente». E conclude: «Quello di Rita non è un caso isolato, ce ne sono tanti nella sua stessa situazione, e andremo avanti per approfondire la questione. Aspettiamo risposte da chi deve spiegare perché non si è proceduto com’era stato scritto e assicurato».