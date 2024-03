Teatro e musica per i piccoli spettacoli alla Mostra d'Oltremare

Prosa, pupazzi e musica per il fine settimana del Teatro dei Piccoli di Napoli. Si comincia, sabato 9 marzo (ore 11), con “L’Arca” uno spettacolo prodotto da Terrammare Teatro per la regia di Silvia Civilla e Marco Alemanno e si prosegue, domenica 10 marzo (ore 11), con “Ritmi e Danze dal Mondo” nuova proposta del ciclo “Concerti per l’infanzia “ realizzato da Progetto Sonora.

Due appuntamenti adatti ad un pubblico di ogni età (a partire dai bimbi di 3 anni ) entrambi proposti nella stagione programmata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare.

Il primo spettacolo, “L’Arca” con Silvia Civilla ed Agostino Aresu, in scena sabato 9, è realizzato con una tecnica mista che unisce in scena elementi di teatro d’attore e di figura con danza e pantomima.

La storia vede protagonisti due fratellini che devono salvare quanti più animali è possibile dal grande temporale che sta per riempire d’acqua tutta la Terra. Per far questo trasformano la loro cameretta in un’enorme imbarcazione, chiamata Arca – come già ha fatto tanto tempo fa un vecchio signore con una lunga barba bianca – per proteggere al suo interno i poveri animali spaventati. Uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà, ricco di suggestioni musicali e di piccole storie dedicate all’acqua, elemento fondamentale per ogni essere vivente. “Per insegnare ai più piccoli – si legge in una nota di regia - attraverso un linguaggio semplice, ironico e poetico, quanto l’acqua sia importante, e per ricordare ai più grandi che l’acqua va rispettata, protetta e amata”.

Dal teatro alla musica, domenica 10, con “Ritmi e Danze dal Mondo”, nuova proposta del ciclo “Concerti per l’infanzia” che Progetto Sonora ha ideato per la stagione teatrale in corso.

Biglietto 9 euro.