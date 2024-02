Alla Galleria Toledo va in scena «Nella lingua e nella spada: in solo»

Dal 2 al 4 febbraio 2024 alla Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai quartieri spagnoli, diretta da Laura Angiulli, le belle bandiere presenta «Nella lingua e nella spada: in solo», progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Aléxandros Panagulis, elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione Elena Bucci.

Musica in playback Luigi Ceccarelli con registrazioni di Michele Rabbia e Paolo Ravaglia sonora Raffaele Bassetti disegno luci Loredana Oddone.

Questo melologo di più anime si ispira alla storia del poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci: si incontrano per un’intervista che resterà nella storia proprio il giorno in cui Alekos, incarcerato per un attentato al dittatore Papadopoulos, condannato a morte e poi graziato, viene liberato grazie ad un forte movimento internazionale.

Restano allacciati, fra discussioni, lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui per un misterioso incidente, nel 1976.

Alekos trova nella poesia una cura per resistere alla violenza della tirannia e del carcere; Oriana fa del suo lutto un libro. Irriducibili, spesso isolati e solitari, mai vinti nella vitalità e nell’energia, trasformano il dolore in scrittura, memoria di tutti, un tesoro al quale attingere quando manca il coraggio.