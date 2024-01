Riecco le Karma B: nuovo show per le drug queen esperte di maschiologia

L’esuberante duo di drag queen “Karma B” piombano, sabato 3 febbraio alle ore 21, sul Teatro Bolivar, diretto da Nu’Tracks, con il novo spettacolo “MaschiE… Quello che gli uomini non dicono”, uno show dal vivo unico e frizzante sul tema della maschiologia tra musica, stand up comedy e look da capogiro.

«Se nel precedente spettacolo abbiamo cantato e raccontato le Dive –raccontano le due drag queen - adesso indaghiamo la sensibilità maschile: esiste o è solo un mito? Le Karma B, grandi esperte di maschiologia, la scienza totalmente inesatta che studia e classifica i maschi, vi condurranno attraverso uno spettacolo che è una lectio magistralis, che è un concerto live, che è una stand up comedy e chissà cos'altro ancora. Attraverso musica, canzoni, testi inediti, autori noti e celebri cantautori, vedremo se e come si è evoluta la figura del maschio italiano dal "masculus che non deve chiedere mai" di qualche decennio fa al" masculus fluido praticamente liquido" di oggi. Insomma – concludono, convinte, le Karma B - tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui maschi e che non avete mai osato chiedere, perché tanto non vi avrebbero risposto...

ve lo diciamo noi!».