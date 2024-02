Napoli, Priscilla torna con Nziria all'hotel palazzo Caracciolo

Venerdì 16 febbraio ore 20.30, a grande richiesta, torna do not disturb – Il teatro si fa in albergo all’hotel palazzo Caracciolo. Il format teatrale, che conduce gli spettatori all’interno delle camere d’albergo, avrà come protagonista Mariano Gallo e il suo doppio artistico, Priscilla, la più famosa drag queen italiana, interprete di ‘Nziria, pièce scritta da Claudio Finelli e Mario Gelardi, quest'ultimo anche regista dello spettacolo. La performance mette a confronto la vita privata e artistica di un uomo che conduce la propria esistenza dentro quella del suo appariscente doppio. Tra ricordi e nuovi incontri, in scena insieme a Gallo, ci saranno Francesco Ferrante e Nello Provenzano. Repliche: sabato 17 febbraio ore 20.30 e domenica 18 febbraio ore 18.00. Info e prenotazione obbligatoria al 3665322215. Costo del biglietto: 15 euro.

‘Nziria ha come protagonista, per questa versione di do not disturb, Mariano Gallo, noto al pubblico con il nome di Priscilla, famosa drag queen, presentatore della versione italiana di Drag Race. Due incontri e un intermezzo: nel primo segmento, Favolosi, scritto da Gelardi, si racconta un’educazione sentimentale e artistica: Priscilla incontra uno dei suoi ballerini che ha il desiderio di diventare una drag.

Un dialogo tenero e confidenziale tra i due protagonisti che, truccandosi, svelano i loro piccoli segreti, permettendoci di entrare nello spirito e nel mondo delle drag queen. Lo spettacolo si sviluppa attraverso il dialogo ironico tra i due personaggi che si fa riflessione profonda su chi siamo e chi vogliamo rappresentare, diventando un’attestazione di libertà personale.

Nel secondo episodio, A ‘nziria di Claudio Finelli, dismessi i panni della drag, Mariano riceve la visita di suo fratello in albergo che porta con sé tutto il peso del passato, dei ricordi e dei rapporti familiari spezzati. La famiglia è un vincolo indissolubile che, nonostante disapprovi la nuova vita del figlio maggiore tenuta segreta per anni, non può che proteggerlo da un eventuale pericolo. Due fratelli si ritrovano faccia a faccia in uno scambio continuo di posizioni in cui i ruoli stanno stretti a entrambi.