Teatro in tavola: a Casavatore la «Calimma» di Eduardo finisce in un menu

Cibo e teatro, all’insegna dell’identità napoletana e dell’ispirazione arrivata leggendo i testi e guardando le commedie di Eduardo De Filippo. E così ecco che Renato Ruggiero (già vincitore del premio Frittatina di Pasta dell’anno 2019 nell’ambito dei riconoscimenti di 50 Top Pizza e presente nella Guida Campania Mangia e Bevi del Mattino) ha ideato per il suo locale Farinati a Casavatore un menu degustazione dal titolo "Calimma".

«Una parola - spiega Ruggiero - che esprime quella piacevole sensazione di calduccio che concilia il sonno, ecco perché́ Lucariello lamenta così tanto a Concetta quei pedalini di lana in "Natale in Casa Cupiello"».

Da questo caldo e dolce abbraccio, da questa tenera sensazione di tepore, nasce il percorso degustazione (35 euro, acqua e coperto inclusi). Accogliente il locale, tutto ispirato alle carte da gioco napoletane in bella vista sulle pareti e con dettagli anche nella pavimentazione scelta. Ed ora c'è anche il "teatro" in tavola.

Cotture diverse e abbinamenti semplici e gustosi per richiamare la napoletanità. Si comincia con Scintilla (Frittatina classica con ripieno di pasta alla puttanesca, Uovo alla Monachina e Timballo di riso al ragù ripieno di uova sode, piselli, polpettine, formaggio e provola) e poi le pizze: Marinara doppia cottura, fritta e poi al forno, pomodoro San Marzano schiacciato a mano, aglio, origano del Mediterraneo, foglia di cappero campano, olive nere caiazzane, alici del Cantabrico, polvere di olive nere ed olio extra vergine d’oliva, la Margherita nel Rutiello e la Baciata croccante con pomodorini rossi e gialli semi-dried, prosciutto crudo culatello, fonduta di mozzarella bufala, salsa alla rucola ed olio extra vergine d’oliva Michele Fiorentino.

Must del ocale inserita in menu la pizza Farinati con mozzarella di bufala campana Dop, confettura di pellecchielle del Vesuvio, guanciale di Amatrice, rucola liquida, provolone del Monaco Dop, basilico, olio extra vergine Peranzana Michele Fiorentino. Per i dessert pastiera Farinati con due dischi di frolla, crema pasticcera e crema di pastiera, mini babà e cubo di tiramisù.