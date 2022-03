Terremoto a Ischia, il commissario Legnini incontra Regione e sindaci

Lunga giornata di incontri tra Napoli e Ischia per Giovanni Legnini, commissario straordinario di Governo per gli interventi nei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017. Legnini ha incontrato a Napoli, nella sede della Regione Campania, il vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola, l'assessore all'Urbanistica Bruno Discepolo e una nutrita rappresentanza di tecnici e funzionari, a seguire si è recato sull'isola per incontrare prima i sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno, poi le associazioni dei professionisti ischitani.

Obiettivo degli incontri è «accelerare gli interventi utilizzando a pieno anche le nuove opportunità offerte dal decreto Milleproroghe che estendono, tra l'altro, anche ad Ischia le norme che già stanno dando buoni risultati nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e che, nel 2021, hanno registrato l'apertura di oltre 5.200 cantieri». Legnini parla di «una giornata molto proficua, che ha confermato grande spirito di collaborazione fra tutte le istituzioni coinvolte nella ricostruzione. Sono stato colpito favorevolmente dal livello di approfondimento delle analisi realizzate dai tecnici della Regione e della struttura Commissariale. La sfida ora - aggiunge - è quella di avviare in tempi rapidi almeno una parte della ricostruzione, cercando di individuare nel giro di poche settimane, d'intesa con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, la sintesi di tutti gli elementi già acquisiti per arrivare ad una pre-classificazione degli edifici danneggiati. L'obiettivo è di arrivare entro poche settimane a un'ordinanza di forte semplificazione e di concentrazione delle procedure oggi molto lente e frammentate».