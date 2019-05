Torre Annunziata. Cocaina in scooter: preso 14enne, trovata pistola con silenziatore

I poliziotti hanno esteso i controlli anche in un cortile adiacente dove era stato fermato il ragazzo, dove nascosti, nelle vicinanze di un ciclomotore abbandonato , sono stati rinvenuti, 12 grammi di cocaina, 600 grammi di canapa indiana, una pistola calibro 7.65 , con silenziatore con 8 cartucce nel caricatore, ulteriori 60 cartucce calibro 40 e 10 cartucce calibro 380.



Sulla pistola saranno eseguiti vari accertamenti tecnici dalla Polizia Scientifica.

Sabato 4 Maggio 2019, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Annunziata. Trasporta cocaina in scooter: preso 14enne. Trovata anche una pistola con silenziatore. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Claudio De Salvo, hanno sorpreso in via Cavour il 14enne a bordo di un ciclomotore, con 12 grammi di cocaina.