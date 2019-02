Sabato 23 Febbraio 2019, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Annunziata. Lo scorso dicembre, il portone di casa fu crivellato di colpi. La classica «stesa» di avvertimento, maturata negli ambienti dello spaccio di droga che coinvolge i clan di camorra di Torre Annunziata. Ieri mattina, però, è finito in manette perché trovato in possesso di 4 chilogrammi di marijuana. Gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Claudio De Salvo, hanno arrestato Fabiano Tammaro, 25enne pregiudicato, imparentato con un killer del clan Gionta che sta scontando l'ergastolo.Nel corso della perquisizione della casa sul corso Vittorio Emanuele III, i poliziotti hanno trovato alcune chiavi delle quali il giovane non riusciva a dare spiegazioni. Il controllo si è esteso anche a un locale nelle adiacenze dell'abitazione, la cui porta è stata aperta proprio grazie a quelle chiavi. All'interno del locale i poliziotti hanno sequestrato circa 4 chili di canapa indiana. Il 25enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.Nella mattinata di ieri, sempre i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato Angelica Farcas, giovane rumena già agli arresti domiciliari. La donna era stata più volte sorpresa a violare gli obblighi degli arresti domiciliari che le sono stati revocati dal tribunale di Sorveglianza di Napoli. La 20enne è stata arrestata e accompagnata presso il carcere di Pozzuoli.