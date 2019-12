Casa in fiamme, due intossicati nel Napoletano: l'incendio di origine dolosa

Fiamme in un appartamento, due intossicati. L'incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi in una palazzina di via Avallone, nei pressi dello stadio Giraud di Torre Annunziata. Un appartamento è andato completamente distrutto, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e portare in salvo, insieme ai carabinieri, alcuni residenti. Due persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Boscotrecase. L'incendio sarebbe di natura dolosa: indagini in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA