Operazione Alto impatto a Torre Annunziata e dintorni: arresti e denunce

Operazione Alto Impatto eseguita dai carabinieri a Torre Annunziata e dintorni. Arrestato per evasione un 37enne, sorpreso davanti alla propria abitazione, malgrado fosse ai domiciliari. A Pompei tre giovani sono stati denunciati per appropriazione indebita: controllati nel parcheggio del centro commerciale “La Cartiera”, erano a bordo di un’utilitaria a noleggio, mai restituita, nonostante il contratto scaduto.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Droga nella fioriera a Scampia, bloccati pusher e clienti L'INCIDENTE Incidente a Capri, denunciato 35enne napoletano. E scatta un arresto... LA VIOLENZA Con una spranga di ferro costringe la moglie a prostituirsi, 41enne...

Sempre a Pompei è finito nei guai un 44enne, sorvegliato speciale, sorpreso a violare le prescrizioni imposte dall’obbligo di soggiorno. Nel comune di Boscoreale un 32enne di origini bulgare è stato invece denunciato per evasione. Denunciata anche una 36enne: il suo appartamento era allacciato abusivamente alla rete elettrica. E ancora: un 55enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato poiché coltivava cannabis in un terreno vicino alla propria abitazione. 5,5 chili di marijuana sono stati trovati in casa.

Tre le persone segnalate all’autorità giudiziaria per guida con patente revocata; altre 35 sono state sanzionate per violazioni al codice della strada. Dodici le autovetture e i motorini sequestrati poiché con revisione scaduta o sprovvisti di copertura assicurativa; quattro le patenti ritirate.