Covid a Torre del Greco, positiva l'assessora che lavora nella Rsa: paura per 50 anziani

Torre del Greco, terzo morto con Covid-19 in meno di 10 giorni e giunta in quarantena per l'accertata positività dell'assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Giordano. In città 51 casi solo ieri: ora sono 375 i positivi al coronavirus, con dieci ospedalizzati e tre morti in meno di due settimane. Ieri mattina è deceduto all'ospedale del Mare il pensionato 86enne T.D.M., già affetto da altre patologie e ricoverato d'urgenza domenica. Già positivo al virus l'uomo era curato a casa, ma poi le sue condizioni di salute sono degenerate, così la corsa al pronto soccorso dove però ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. Secondo indiscrezioni l'anziano era già costretto a letto e seguito in casa dai propri familiari dove, verosimilmente, ha contratto il virus. Il decesso si aggiunge a quello di venerdì della 76enne A.F. e alla morte, meno di due settimane fa, del medico-diacono Mirco Ragazzon, 61 anni, anche loro spirati all'ospedale di Ponticelli.

Positività per l'assessore Lucia Giordano, che lavora come operatrice sanitaria in una residenza per anziani nella parte alta della città. Campanello d'allarme anche nella casa di riposo dove ci sono 50 ospiti anziani, per cui è scattato immediatamente il protocollo Asl dello screening obbligato. «Abbiamo saputo della positività - dice Antonio Coppola, responsabile aziendale Rsa Asl Napoli 3 Sud - a stretto giro sottoporremo a tampone gli ospiti e il personale della residenza. Non abbiamo segnalazioni di particolari sintomi, ma solo l'esito dei tamponi ci darà le risposte che cerchiamo. Questo è un periodo particolare perché, con l'avanzare delle influenze stagionali, abbiamo centinaia di richieste da parte delle case di riposo, preoccupati anche per un raffreddore. Non ci sono nuovi focolai da segnalare e alla Pio XII di Portici, fortunatamente, si è negativizzato il 50% dei positivi e non ci sono stati più ricoveri».

Dopo l'accertata positività dell'assessore Giordano, tutti i componenti della giunta sono stati sottoposti a tampone e per loro è scattato l'isolamento domiciliare. «Come da protocollo del contact tracing - dice il sindaco Giovanni Palomba - siamo in isolamento e faremo il tampone. Restano, in ogni caso, garantite le funzioni amministrative dell' Ente». L'assessore Giordano è asintomatica in isolamento a casa, preferisce non rilasciare dichiarazioni sebbene si dica molto preoccupata per i genitori anziani e alcuni familiari lontani che hanno appreso della sua positività su alcuni siti web.

