Tour nell'ospedale degli Incurabili a Napoli in occasione del 23 marzo

Tour in occasione dell'anniversario dalla fondazione dell'ospedale degli Incurabili. A passeggio per le vie e i luoghi della cura di Napoli. Il percorso simbolico ricalca la via della fondatrice Maria Lorenza Longo che, il 23 marzo 1522, portò malati e notabili nelle corsie dell'ospedale di Caponapoli.

Annunziata, Ascalesi, Pace e Incurabili, luoghi di cultura, arte e sanità. Tante di queste strutture presentano le ferite dell’abbandono e del dissesto: bisogna mostrarle per aprire un dibattito sul loro recupero. Info: 081440647 - info@ilfarodippocrate.it